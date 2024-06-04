Лошкин Никифор (Микифорко) Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкин Никифор (Микифорко) Ананьев

Место рождения

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1685

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Лошкин Ананий (Онашка Конашка) (Онашка, Конашка) Меркурьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Лошкин Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Лошкин Никита Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Дочь: Логинова (Лошкина) Акулина Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Лошкин Яков Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1685

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