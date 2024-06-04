Лошкин Никифор (Микифорко) Ананьев
Место рождениядер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1685
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Лошкин Ананий (Онашка Конашка) (Онашка, Конашка) Меркурьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Дочь: Логинова (Лошкина) Акулина Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1685