Сысоева (Кучерявая) Оксана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Кучерявая) Оксана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучерявый Василий Максимович

Мать: Кучерявая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Николай Константинович

Отец ребёнка: Сысоев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Георгий Константинович

Отец ребёнка: Сысоев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Константин

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