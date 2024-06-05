Сысоева (Кучерявая) Оксана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучерявый Василий Максимович
Мать: Кучерявая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Николай Константинович
Отец ребёнка: Сысоев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Георгий Константинович
Отец ребёнка: Сысоев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Константин