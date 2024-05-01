Шехирева (Раздобреева) Елена Иоанновна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева (Раздобреева) Елена Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Место
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Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шехирев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Шехирев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шехирев Петр Степанович

Рождение ребёнка
24.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шехирев Петр Степанович

Смерть
После 1914

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