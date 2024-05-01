Шехирева (Раздобреева) Елена Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Шехирев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шехирев Петр Степанович
Рождение ребёнка
24.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шехирев Петр Степанович
Смерть
После 1914