Верещагин Мирон Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1957
Дочь: Петрова Надежда Мироновна
Мать ребёнка: Верещагина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Владимир Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верещагина Валентина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Алексей Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Георгий Миронович