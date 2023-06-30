Верещагин Мирон Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Мирон Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1957

Дочь: Петрова Надежда Мироновна

Мать ребёнка: Верещагина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Владимир Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верещагина Валентина Мироновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Алексей Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Георгий Миронович

Мать ребёнка: не указана

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