Салтыкова Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1922
Сын: Салтыков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Салтыков Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
22.08.1923
Дочь: (Салтыкова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Салтыков Алексей Матвеевич
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область