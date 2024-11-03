Салтыкова Марфа Петровна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыкова Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтыков Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
01.02.1922

Сын: Салтыков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Салтыков Алексей Матвеевич

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1923

Дочь: (Салтыкова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Салтыков Алексей Матвеевич

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область

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