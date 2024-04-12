Глушкова (Синяева) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1797
Рождение ребёнка
22.03.1799
Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов
Рождение ребёнка
12.10.1800
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов
Рождение ребёнка
22.07.1802
Сын: Глушков Евдоким Стефанович
Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов
Рождение ребёнка
01.04.1804
Сын: Глушков Георгий Стефанович
Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов
Рождение ребёнка
12.09.1806
Сын: Глушков Никита Стефанович
Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов
Рождение ребёнка
08.09.1808
Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно