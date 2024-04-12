Глушкова (Синяева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Синяева) Вера Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1797

Муж: Глушков Стефан Аввакумов

Рождение ребёнка
22.03.1799

Сын: Глушков Иван Стефанович

Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1800

Дочь: Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1802

Сын: Глушков Евдоким Стефанович

Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1804

Сын: Глушков Георгий Стефанович

Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1806

Сын: Глушков Никита Стефанович

Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1808

Сын: Глушков Иван Стефанович

Отец ребёнка: Глушков Стефан Аввакумов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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