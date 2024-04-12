Кука Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения15.12.1889 ст.
Дата смерти04.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1889 ст.
Отец: Коршиник Адам Янович
Мать: Коршиник Гелена Петровна
Бракосочетание
1918
Жена: Кука Золя Игнатиевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Кука Золя Игнатиевна
Лапушинка
Смерть
04.01.1961
Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область