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Кука Иван Адамович

Место рождения

Каршениеки, Turku pagasts, Līvānu novads

Дата рождения

15.12.1889 ст.

Дата смерти

04.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1889 ст.

Отец: Коршиник Адам Янович

Мать: Коршиник Гелена Петровна

Каршениеки, Turku pagasts, Līvānu novads
Бракосочетание
1918

Жена: Кука Золя Игнатиевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Кука Золя Игнатиевна

Лапушинка
Смерть
04.01.1961
Мельниково, Шегарский муниципальный район, Томская область
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