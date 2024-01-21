Пахомова -- Марфа Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова -- Марфа Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Илларион Наумович

Рождение ребёнка
25.04.1881

Сын: Пахомов Степан Илларионович

Отец ребёнка: Пахомов Илларион Наумович

Устюжанино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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