Пахомова -- Марфа Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1881
Сын: Пахомов Степан Илларионович
Отец ребёнка: Пахомов Илларион Наумович
Устюжанино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно