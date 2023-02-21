Соболева Варвара Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Пепеляева Мария Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Новые Ключи, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович