Соболева Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Варвара Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Пепеляева Мария Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Новые Ключи, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Александр Иванович

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