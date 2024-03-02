Кузнецова Авдотья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Дочь: Кузнецова Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: Кузнецова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно