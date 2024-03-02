Кузнецова Авдотья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Авдотья Титовна

Кузнецова Авдотья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Михайлович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Дочь: Кузнецова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Михайлович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: Кузнецова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Михайлович

Савина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.