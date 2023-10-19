Михнева (Михнева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнева (Михнева) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Михнева Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Михнев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Михнев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Михнева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Михнева Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михнев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
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