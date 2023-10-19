Михнева (Михнева) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Михнева Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михнев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Михнева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Михнева Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Михнев Дмитрий Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно