Фомина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
10.01.1986

Дочь: Кукарина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Фомин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
20.04.1989

Дочь: Чепкасова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Фомин Виктор Владимирович

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