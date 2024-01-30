Фомина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1986
Дочь: Кукарина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Фомин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
20.04.1989
Дочь: Чепкасова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Фомин Виктор Владимирович