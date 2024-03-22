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Силаев Михаил

Место рождения

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

18.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Силаев Андрей Михайлович

Мать: Александра Яковлевовна

Бахтызино, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1938

Жена: Силаева Ольга

Рождение ребёнка
13.01.1939

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Силаева Ольга

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силаева Ольга

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
18.08.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пискарёвское кладбище
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