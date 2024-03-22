Силаев Михаил
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти18.08.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Силаев Андрей Михайлович
Мать: Александра Яковлевовна
Бракосочетание
1938
Жена: Силаева Ольга
Рождение ребёнка
13.01.1939
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Силаева Ольга
Рождение ребёнка
10.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силаева Ольга
Смерть
18.08.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пискарёвское кладбище