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Солонцова Антонина Алексеевна
Солонцова Антонина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Солонцова (Ткаченко) Надежда Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: не указан
Мать:
Солонцова Надежда Михайловна
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