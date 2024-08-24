Аблаева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблаев Константин Евсеевич
Отец ребёнка: Аблаев Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аблаева) Елизавета Евсеевна
Отец ребёнка: Аблаев Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аблаев Евсей
Родились 3 дочери
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аблаев Иван Евсеевич
Отец ребёнка: Аблаев Евсей
Рождение ребёнка
06.02.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аблаев Евсей
Рождение ребёнка
26.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аблаев Евсей
Скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.1978