Аблаева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблаева Татьяна

Аблаева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблаев Константин Евсеевич

Отец ребёнка: Аблаев Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аблаева) Елизавета Евсеевна

Отец ребёнка: Аблаев Евсей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблаев Семен Евсеевич

Отец ребёнка: Аблаев Евсей

Родились 3 дочери
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аблаев Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Аблаев Евсей

Рождение ребёнка
06.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Евсей

Рождение ребёнка
26.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблаев Евсей

Скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.1978

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