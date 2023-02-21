Якубовская Розалия Хасеневна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич
Отец ребёнка: Якубовский Яков Романович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Якубовский Амурат Яковлевич
Отец ребёнка: Якубовский Яков Романович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Якубовский Адам Яковлевич
Отец ребёнка: Якубовский Яков Романович
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно