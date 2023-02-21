Якубовская Розалия Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубовская Розалия Хасеневна

Якубовская Розалия Хасеневна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Якубовский Сулейман Яковлевич

Отец ребёнка: Якубовский Яков Романович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Якубовский Амурат Яковлевич

Отец ребёнка: Якубовский Яков Романович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Якубовский Адам Яковлевич

Отец ребёнка: Якубовский Яков Романович

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Яков Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close