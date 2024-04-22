Борисова (Кокурина) Солманида Никитична
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти07.02.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
1813
Сын: Егор Осипович
Отец ребёнка: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Федосья Осиповна
Отец ребёнка: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1846
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область