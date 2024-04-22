Борисова (Кокурина) Солманида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Кокурина) Солманида Никитична

Место рождения

Русские Дубровки, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1791

Дата смерти

07.02.1846

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кокурин Никита Алексеевич

Мать: Кокурина Матрена Ивановна

Русские Дубровки, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1811

Сын: Осипов Николай Осипович

Отец ребёнка: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)

Русские Дубровки, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Егор Осипович

Отец ребёнка: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Федосья Осиповна

Отец ребёнка: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Осип Ларионович (Лаврентьевич)

Смерть
07.02.1846
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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