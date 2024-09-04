Морев Анатолий Николаевич
Место рожденияТюменская область Упоровский район Морьевский с/с д.Морева
Дата рождения01.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холова (Морева) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Морева (Рябова) Вера Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морева (Рябова) Вера Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно