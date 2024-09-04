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Морев Анатолий Николаевич

Место рождения

Тюменская область Упоровский район Морьевский с/с д.Морева

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
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Рождение
01.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холова (Морева) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Морева (Рябова) Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морева (Рябова) Вера Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева (Рябова) Вера Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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