Воложанина (Кислицына) Клавдия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Даниловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воложанин Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности