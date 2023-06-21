Воложанина (Кислицына) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воложанина (Кислицына) Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кислицын Николай Лаврентьевич

Мать: Кислицына Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Даниловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воложанин Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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