Шевченко Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Светлана Валерьевна

Шевченко Светлана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1969

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1969

Отец: Шевченко Валерий Семенович

Мать: Герина Надежда Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close