Карташова София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Карташова) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Карташова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Карташова) Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Карташова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович
Смерть
Между 1845 и 1850