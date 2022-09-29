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Карташова София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Между 1845 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Карташова) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Карташова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1816

Сын: Карташов Федор Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Карташова) Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1820

Сын: Карташов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1826

Сын: Карташов Яков Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Карташова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Карташов Иван Филиппович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Между 1845 и 1850

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