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Ерметов Ахмет Мулла

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Ермет Уразаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ягофар Ахмет Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сагыйд Мулла Ахмад Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Сагыйда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фазыйля Ахметова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иманкул Ахметов №55-85

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Исламкул Ахметов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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