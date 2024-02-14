Ерметов Ахмет Мулла
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Ермет Уразаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ягофар Ахмет Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Сагыйда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фазыйля Ахметова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Исламкул Ахметов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно