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Визир Мария Васильевна
Визир Мария Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.06.1942
Пол
Женский
Отец
Визир Василий
1910 г.р.
Мать
Визир Миладора
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1942
Отец:
Визир Василий
Мать:
Визир Миладора
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