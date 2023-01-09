Осипова (Шведова) Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1895
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Осипова) Агния Андреевна
Отец ребёнка: Осипов Адриан Трофимович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Осипов Адриан Трофимович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Осипов Адриан Трофимович
Смерть
Неизвестно