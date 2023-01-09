Осипова (Шведова) Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Шведова) Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1895

Муж: Осипов Адриан Трофимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Осипова) Агния Андреевна

Отец ребёнка: Осипов Адриан Трофимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Осипов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Адриан Трофимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Осипов Осип Андреевич

Отец ребёнка: Осипов Адриан Трофимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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