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Казаринов Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Казаринов Яков Федорович

Мать: Казаринова Параскева

Рождение ребёнка
1837

Сын: Казаринов Гаврило Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Казаринов Афанасий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Казаринов Осип Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Василиса Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Варвара Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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