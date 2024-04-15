Казаринов Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Казаринов Яков Федорович
Мать: Казаринова Параскева
Рождение ребёнка
1837
Сын: Казаринов Гаврило Максимович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Казаринов Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Казаринов Осип Максимович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Василиса Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно