Мицевич (Наконечник) София Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицевич (Наконечник) София Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1893

Сын: Мицевич Филипп Онуфриевич

Отец ребёнка: Мицевич Онуфрий Адамович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1897

Сын: Мицевич Степан Онуфриевич

Отец ребёнка: Мицевич Онуфрий Адамович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мицевич Онуфрий Адамович

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Смерть
Неизвестно
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