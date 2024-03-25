Мицевич (Наконечник) София Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1893
Сын: Мицевич Филипп Онуфриевич
Отец ребёнка: Мицевич Онуфрий Адамович
Рождение ребёнка
20.03.1897
Сын: Мицевич Степан Онуфриевич
Отец ребёнка: Мицевич Онуфрий Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно