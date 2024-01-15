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Аксёнов Михаил Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

13.04.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Аксёнов Степан Иванов

Мать: Аксёнова Ирина Ивановна

Бракосочетание
08.07.1868

Жена: Мавра Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1869

Сын: Аксёнов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Мавра Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1873

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Мавра Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.10.1874

Жена: Аксёнова Матрона Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1875

Сын: Аксёнов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.04.1893
Причина смерти: Чахотка
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