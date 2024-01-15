Аксёнов Михаил Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти13.04.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Аксёнов Степан Иванов
Мать: Аксёнова Ирина Ивановна
Бракосочетание
08.07.1868
Жена: Мавра Михайловна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1869
Мать ребёнка: Мавра Михайловна
Рождение ребёнка
29.01.1873
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Мавра Михайловна
Бракосочетание
27.10.1874
Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
16.10.1875
Сын: Аксёнов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Аксёнова Матрона Ивановна
Смерть
13.04.1893
Причина смерти: Чахотка