Danowska (Zaborowska) Marcjanna Около 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Danowska (Zaborowska) Marcjanna

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Место рождения

Sulewo Kownaty par. Wąsosz

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 21.02.1876

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1784 г.р.

Муж

1799 г.р.

Дети

1842 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Zaborowski Walenty

Мать: Zaborowska (Wojsław) Tekla

Sulewo Kownaty par. Wąsosz
Бракосочетание
10.02.1841

Муж: Danowski Jan

Wąsosz
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Kuczyńska (Danowska) Marianna

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1844

Сын: Danowski Wojciech

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Danowska) Aniela

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Niebrzydowska (Danowska) Teofila

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Danowska) Karolina

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1854

Сын: Danowski Antoni

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Danowska) ?

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1857

Сын: Danowski Adolf

Отец ребёнка: Danowski Jan

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Danowska) Adolfa

Отец ребёнка: Danowski Jan

Смерть
После 21.02.1876

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