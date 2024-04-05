Danowska (Zaborowska) Marcjanna
Место рожденияSulewo Kownaty par. Wąsosz
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 21.02.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Zaborowski Walenty
Sulewo Kownaty par. Wąsosz
Бракосочетание
10.02.1841
Муж: Danowski Jan
Wąsosz
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Kuczyńska (Danowska) Marianna
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1844
Сын: Danowski Wojciech
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Danowska) Aniela
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Niebrzydowska (Danowska) Teofila
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Danowska) Karolina
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1854
Сын: Danowski Antoni
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Danowska) ?
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1857
Сын: Danowski Adolf
Отец ребёнка: Danowski Jan
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Danowska) Adolfa
Отец ребёнка: Danowski Jan
Смерть
После 21.02.1876