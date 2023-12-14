Никитина Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Волкова (Никитина) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.09.1945
Дочь: (Никитина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович