Никитина Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1945 г.р.

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Волкова (Никитина) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

Рождение ребёнка
?.09.1945

Дочь: (Никитина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Никитин Николай Петрович

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