Постникова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.?
Дочь: Постникова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Постников Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1992
Сын: Постников Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Постников Андрей Владимирович