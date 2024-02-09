Постникова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.?

Дочь: Постникова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Постников Андрей Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Андрей Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.01.1992

Сын: Постников Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Постников Андрей Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область

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