Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения25.12.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1858 ст.
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1884 ст.
Дочь: Довбиш Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Довбиш Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
28.07.1888 ст.
Дочь: Довбиш Иулитта Григорьевна
Отец ребёнка: Довбиш Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.
Дочь: Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Довбиш Григорий Иосифович
Смерть
Неизвестно