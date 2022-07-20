Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна

Место рождения

Андрузского, Лазорская волость, Лубенский уезд

Дата рождения

25.12.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1858 ст.

Отец: Каленниченко Павел Иаковлевич

Мать: Каленниченко Анна Яковлевна

Андрузского, Лазорская волость, Лубенский уезд
Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Муж: Довбиш Григорий Иосифович

Воронинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.01.1884 ст.

Дочь: Довбиш Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Довбиш Григорий Иосифович

Воронинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.07.1888 ст.

Дочь: Довбиш Иулитта Григорьевна

Отец ребёнка: Довбиш Григорий Иосифович

Воронинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.

Дочь: Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Довбиш Григорий Иосифович

Воронинцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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