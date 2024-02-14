Галимова Гольсахра Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Гольсахра Хайрулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Гилемзян (Галимзян)

Рождение ребёнка
02.11.1947

Дочь: Галеева (Галимова) Гульшат

Отец ребёнка: Галимов Гилемзян (Галимзян)

Рождение ребёнка
06.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Гилемзян (Галимзян)

Смерть
Неизвестно

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