Галимова Гольсахра Хайрулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1947
Дочь: Галеева (Галимова) Гульшат
Отец ребёнка: Галимов Гилемзян (Галимзян)
Рождение ребёнка
06.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Гилемзян (Галимзян)
Смерть
Неизвестно