Данилова (Аполонова) Ольга
Место рожденияХимки, Московская область
Дата рождения05.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1977
Отец: Аполонов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Банковское дело
Рождение ребёнка
23.02.1998
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Данилов Владимир
Рождение ребёнка
20.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Владимир