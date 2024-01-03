Данилова (Аполонова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Аполонова) Ольга

Место рождения

Химки, Московская область

Дата рождения

05.01.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1977

Отец: Аполонов Виктор

Мать: Аполонова (Быкова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
Банковское дело
Рождение ребёнка
23.02.1998

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Данилов Владимир

Рождение ребёнка
20.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Владимир

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