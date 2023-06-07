Столяров Юрий Владимирович
Место рожденияТашкент
Дата рождения25.05.1924
Дата смерти22.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924
Отец: Столяров Владимир Иванович
Мать: Таисия
Ташкент
Рождение ребёнка
14.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия Адамовна
Рождение ребёнка
13.04.1950
Сын: Столяров Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Лидия Адамовна
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
22.11.1983