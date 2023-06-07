Столяров Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяров Юрий Владимирович

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Место рождения

Ташкент

Дата рождения

25.05.1924

Дата смерти

22.11.1983

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1924

Отец: Столяров Владимир Иванович

Мать: Таисия

Ташкент
Рождение ребёнка
14.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Адамовна

Рождение ребёнка
13.04.1950

Сын: Столяров Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Лидия Адамовна

Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Смерть
22.11.1983
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