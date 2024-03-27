Шакирзянова (Садыкова) Асия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садыков Фазылжан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакирзянов Гариф
Рождение ребёнка
14.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакирзянов Гариф
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакирзянов Гариф
Смерть
Неизвестно