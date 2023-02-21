Солодянкина Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Солодянкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Александрович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Солодянкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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