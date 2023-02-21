Солодянкина Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Солодянкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Александрович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Солодянкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Солодянкин Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно