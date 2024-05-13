Климов Павел Филиппович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Павел Филиппович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Климов Филипп Петрович

Мать: Климова (Долгова) Агафия Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (Беляева) Наталья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Климов Ефрем Павлович

Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Климова) Настасья Павловна

Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Климов Павел Павлович

Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Климова) Дарья Павловна

Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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