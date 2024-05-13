Климов Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Климова) Настасья Павловна
Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Климова) Дарья Павловна
Мать ребёнка: Климова (Беляева) Наталья Максимовна
Смерть
Неизвестно