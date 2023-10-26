Вениамин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1937
Дочь: Васнецова Капитолина Вениаминовна
Мать ребёнка: Васнецова Мария Васильевна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васнецов Борис Вениаминович
Мать ребёнка: Васнецова Мария Васильевна
Смерть
1941