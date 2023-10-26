Вениамин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вениамин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васнецова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1937

Дочь: Васнецова Капитолина Вениаминовна

Мать ребёнка: Васнецова Мария Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Васнецов Борис Вениаминович

Мать ребёнка: Васнецова Мария Васильевна

Смерть
1941

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