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Екатерина Степанова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Степан Федотов (Ич)

Мать: Варвара

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Прасковья Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Андрей Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)

Рождение ребёнка
04.08.1860 ст.

Дочь: Евдокея Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.11.1865 ст.

Сын: Федор Андреев (Ич)

Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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