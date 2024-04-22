Екатерина Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Степан Федотов (Ич)
Мать: Варвара
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Прасковья Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Андрей Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)
Рождение ребёнка
04.08.1860 ст.
Дочь: Евдокея Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
12.11.1865 ст.
Сын: Федор Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Алексеев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно