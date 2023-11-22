Шарыгин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти19.07.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
12.02.1927
Сын: Шарыгин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Шарыгина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Шарыгин Авенир Николаевич
Мать ребёнка: Шарыгина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
02.10.1937
Сын: Шарыгин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шарыгина Анастасия Семеновна
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1940