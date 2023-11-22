Шарыгин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

19.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шарыгин Александр Иванович

Мать: Шарыгина Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
12.02.1927

Сын: Шарыгин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Шарыгина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Шарыгин Авенир Николаевич

Мать ребёнка: Шарыгина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
02.10.1937

Сын: Шарыгин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шарыгина Анастасия Семеновна

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарыгина Анастасия Семеновна

Смерть
19.07.1940
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