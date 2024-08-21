Багарядцев Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагарядцев Василий Григорьевич

Багарядцев Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1856

Отец: Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич

Мать: Багарядцева Анастасия Ивановна

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1213739
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Багарядцев Авраамий Васильевич

Мать ребёнка: Багарядцева Евлампия Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.

Дочь: (Багарядцева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Багарядцева Евлампия Павловна

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.