Багарядцев Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1856
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Багарядцев Авраамий Васильевич
Мать ребёнка: Багарядцева Евлампия Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1887 ст.
Дочь: (Багарядцева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Багарядцева Евлампия Павловна
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно