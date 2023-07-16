Холодов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1897 или Неизвестно
Дата смерти08.07.1970 или Неизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1897 или Неизвестно
Отец: Холодов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1933
Сын: Холодов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Холодова Агриппина Ивановна
Смерть
08.07.1970 или Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область