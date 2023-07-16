Холодов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1897 или Неизвестно

Дата смерти

08.07.1970 или Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1897 или Неизвестно

Отец: Холодов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1933

Сын: Холодов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Холодова Агриппина Ивановна

Смерть
08.07.1970 или Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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