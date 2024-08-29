Сопелкина (Плешкова) Зиновия (Зинаида) Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешков Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопелкин Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Сопелкин Михаил
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопелкина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Сопелкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопелкин Семен Михайлович
Отец ребёнка: Сопелкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сопелкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Иннокентий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дмитриева Александра Инокентьевна
Отец ребёнка: Дмитриев Иннокентий
Тинская, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Костюкова (Сопелкина) Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Сопелкин Михаил
Смерть
Неизвестно