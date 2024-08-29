Сопелкина (Плешкова) Зиновия (Зинаида) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопелкина (Плешкова) Зиновия (Зинаида) Никифоровна

Место рождения

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешков Никифор

Мать: Плешкова Авдотья Петровна

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопелкин Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Сопелкин Михаил

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопелкина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Сопелкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопелкин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Сопелкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопелкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иннокентий

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дмитриева Александра Инокентьевна

Отец ребёнка: Дмитриев Иннокентий

Тинская, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Костюкова (Сопелкина) Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Сопелкин Михаил

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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