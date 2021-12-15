Беляев Гаврило Федоров
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Марфа Алексеева
Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии.Девятая ревизия. Марфе 54 года, Гавриле 62 года.И их ... Показать все
Смерть
После 1850