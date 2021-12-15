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Беляев Гаврило Федоров

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Беляев Федор Петров

Мать: Беляева (Щукина) Устинья Козмина

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Марфа Алексеева

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии.Девятая ревизия. Марфе 54 года, Гавриле 62 года.И их ... Показать все
Смерть
После 1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

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