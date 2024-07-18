Харина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Харин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Харин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Харин Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно

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