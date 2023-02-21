Соболева Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболева Александра Константиновна

Соболева Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяконская Дочь.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соболев Николай Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Соболев Александр Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Соболев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр Варсонофиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close