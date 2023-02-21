Соболева Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Соболев Николай Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соболев Александр Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Соболев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Соболев Александр Варсонофиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно