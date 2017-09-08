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Кирик Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1973

Дата смерти

08.09.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1973

Отец: Кирик Иван Сергеевич

Мать: Евгения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Зигмунтовна

Рождение ребёнка
12.12.2000

Сын: Кирик Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Зигмунтовна

Рождение ребёнка
18.11.2002

Дочь: Кирик Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Зигмунтовна

Смерть
08.09.2017

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