Кирик Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1973
Дата смерти08.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1973
Отец: Кирик Иван Сергеевич
Мать: Евгения Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Зигмунтовна
Рождение ребёнка
12.12.2000
Сын: Кирик Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Наталья Зигмунтовна
Рождение ребёнка
18.11.2002
Дочь: Кирик Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Зигмунтовна
Смерть
08.09.2017