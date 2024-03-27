Биккузин Фазыл
Место рожденияд.Абитово, Кара-Кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
д.Абитово, Кара-Кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Биккузин Шагидула Фазлеевич
Мать ребёнка: Биккузина ?
д.Абитово, Мелеузовский район, БАССР
Смерть
Неизвестно