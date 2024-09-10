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Середнева Степанида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.01.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середнев Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Широкова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1863 ст.

Сын: Середнев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.09.1865 ст.

Дочь: Середнева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.04.1878 ст.

Дочь: Середнева Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Сын: Середнев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
01.01.1885 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

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