Середнева Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти01.01.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Широкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
22.01.1863 ст.
Сын: Середнев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
11.09.1865 ст.
Дочь: Середнева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
23.04.1878 ст.
Дочь: Середнева Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Сын: Середнев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Середнев Иван Евдокимович
Смерть
01.01.1885 ст.