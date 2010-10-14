Андреева (Пузырева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Пузырева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.10.2010

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1963

Муж: Андреев Иван

Рождение ребёнка
31.12.1964

Сын: Андреев Михаил

Отец ребёнка: Андреев Иван

Смерть
14.10.2010
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