Андреева (Пузырева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.10.2010
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1963
Муж: Андреев Иван
Рождение ребёнка
31.12.1964
Сын: Андреев Михаил
Отец ребёнка: Андреев Иван
Смерть
14.10.2010